Вікторія Варлей роздяглася на камеру, прикривши груди руками (фото, відео)
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Актриса роздяглася перед камерою на пляжі
Українська актриса та колишня учасниця популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка свого часу зверталася до пластичних хірургів, роздяглася перед об’єктивом камери.
Дівчина знялася топлес посеред дня на пляжі в Маямі, де зараз Варлей живе з чоловіком-росіянином Петром Камболіним, дуже схожим на одного голлівудського актора.
Актриса поділилася бекстейджем із професійної фотосесії. "Ну я звичайно Діва, Хюррем Султан, "Королева цього проєкту" все як завжди", — прокоментувала зйомку Вікторія.
Нагадаємо, що після участі у проєкті "Холостяк-12" Вікторія Варлей оселилася у Майамі (США). В Америці вона вийшла заміж за американця російського походження Петра Камболіна. Нещодавно Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.