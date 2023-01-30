Вікторія Варлей роздяглася на камеру, прикривши груди руками (фото, відео)

Актриса роздяглася перед камерою на пляжі

Українська актриса та колишня учасниця популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка свого часу зверталася до пластичних хірургів, роздяглася перед об’єктивом камери.

Дівчина знялася топлес посеред дня на пляжі в Маямі, де зараз Варлей живе з чоловіком-росіянином Петром Камболіним, дуже схожим на одного голлівудського актора.

Актриса поділилася бекстейджем із професійної фотосесії. "Ну я звичайно Діва, Хюррем Султан, "Королева цього проєкту" все як завжди", — прокоментувала зйомку Вікторія.

Нагадаємо, що після участі у проєкті "Холостяк-12" Вікторія Варлей оселилася у Майамі (США). В Америці вона вийшла заміж за американця російського походження Петра Камболіна. Нещодавно Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.