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Виктория Варлей разделась на камеру, прикрыв грудь руками (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинская актриса Виктория Варлей Новость обновлена 30 января 2023, 16:43
Украинская актриса Виктория Варлей. Фото instagram.com/viktoriavarley

Актриса разделась перед камерой на пляже

Украинская актриса и бывшая участница популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей, которая в своем время обращалась к пластическим хирургам, разделась перед объективом камеры.

Девушка снялась топлес посреди дня на пляже в Майями, где сейчас Варлей живет с мужем-россиянином Петром Камболиным, очень похожим на одного голливудского актера.

Актриса поделилась бекстейджем с профессиональной фотосессии. "Ну я конечно Дева, Хюррем Султан, "Королева этого проекта" все как обычно", — прокомментировала съемку Виктория.

виктория варлей голая грудь
виктория варлей голая грудь

Напомним, что после участия в проекте "Холостяк-12" Виктория Варлей поселилась в Майами (США). В Америке она вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина. Недавно Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-россиянкой.

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