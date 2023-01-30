Виктория Варлей разделась на камеру, прикрыв грудь руками (фото, видео)

Актриса разделась перед камерой на пляже

Украинская актриса и бывшая участница популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей, которая в своем время обращалась к пластическим хирургам, разделась перед объективом камеры.

Девушка снялась топлес посреди дня на пляже в Майями, где сейчас Варлей живет с мужем-россиянином Петром Камболиным, очень похожим на одного голливудского актера.

Актриса поделилась бекстейджем с профессиональной фотосессии. "Ну я конечно Дева, Хюррем Султан, "Королева этого проекта" все как обычно", — прокомментировала съемку Виктория.

Напомним, что после участия в проекте "Холостяк-12" Виктория Варлей поселилась в Майами (США). В Америке она вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина. Недавно Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-россиянкой.