Как выглядел человек 9,5 тысячи лет назад: ученые показали лицо мужчины

Ему было больше 40 лет

Лицо мужчины, который жил 9,5 тысячи лет назад на Ближнем Востоке, удалось реконструировать при помощи 3D-сканирования. Для воспроизведения облика использовали череп, обнаруженный археологами вблизи города Иерихон в 1953 году.

Об этом сообщает британское издание Express. Мужчине, лицо которого реконструировали ученые, оказалось больше 40 лет.

Работу провели бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес, археолог доктор Моасир Элиас Сантос и судебный дантист профессор Тьяго Бейини из Федерального университета Уберландии. Специалисты Британского музея утверждают, что мужчина умер с сильно разрушенными сломанными зубами и, вероятно, болезненными абсцессами. Также у него был сломан нос. Форма головы мужчины была искусственно изменена тесной повязкой в младенчестве.

Начали работу ученые с сегментации черепа. Получив виртуальный череп, специалисты приступили к прогнозам, чтобы понять, как выглядели части лица. Эксперты использовали технику анатомической деформации и в результате получили не 100%, но довольно точную репродукцию лица. Учитывая климат и особенности региона, специалисты добавили кожу, волосы на голове и лице, а также глаза.

На черепе был гипс и ракушки

У мужчины были сломаны зубы

Интересно, что череп мужчины, похоже, уже пытались реконструировать. Он был "украшен" гипсом, а вместо глаз — вставлены ракушки. Сделали это вскоре после его смерти. По словам ученых, это может свидетельствовать о том, что мужчина был известным человеком.

Мужчине было больше 40 лет

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