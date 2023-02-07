Як виглядала людина 9,5 тисячі років тому: вчені показали обличчя чоловіка

Йому було понад 40 років

Обличчя чоловіка, який жив 9,5 тисячі років тому на Близькому Сході, вдалося реконструювати за допомогою 3D-сканування. Для відтворення зовнішності використовували череп, виявлений археологами поблизу міста Ієрихон в 1953 році.

Про це повідомляє видання Express. Чоловіку, особу якого реконструювали вчені, виявилося понад 40 років.

Роботу провели бразильський експерт із графіки Сісеро Мораєс, археолог доктор Моасір Еліас Сантос та судовий дантист професор Тьяго Бейіні з Федерального університету Уберландії. Фахівці Британського музею стверджують, що чоловік помер із сильно зруйнованими зламаними зубами та, ймовірно, болючими абсцесами. Також у нього був зламаний ніс. Форма голови чоловіка була штучно змінена тісною пов’язкою у дитинстві.

На черепі був гіпс і мушлі

У чоловіка були зламані зуби

Цікаво, що череп чоловіка, схоже, вже намагалися реконструювати. Він був прикрашений гіпсом, а замість очей вставлені мушлі. Зробили це невдовзі після його смерті. За словами вчених, це може свідчити про те, що чоловік був відомою людиною.

Чоловікові було понад 40 років

Розпочали роботу вчені із сегментації черепа. Отримавши віртуальний череп, фахівці розпочали прогнози, щоб зрозуміти, як виглядали частини обличчя. Експерти використали техніку анатомічної деформації та в результаті отримали не 100%, але досить точну репродукцію обличчя. Враховуючи клімат та особливості регіону, фахівці додали шкіру, волосся на голові та обличчі, а також очі.

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