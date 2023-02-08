Под корой Земли обнаружили таинственный расплавленный слой

Ученые должны пересмотреть свои представления о тектонических плитах

Ранее неизвестный слой частично расплавленной породы обнаружили ученые под корой Земли. Он может помочь объяснить тайну движения тектонических плит.

Об этом сообщает Express со ссылкой на Nature Geoscience. Этот слой является относится к механически слабой и деформируемой части верхней мантии, так называемой астеносферы.

Астеносфера образует мягкую границу и позволяет тектоническим плитам двигаться сквозь мантию. Ученые пока не выяснили, почему же она является мягкой. Новое исследование показывает, что пятна расплава на глубине 160 километров принадлежат слою, который встречается на большей части земного шара.

Собранная ученными карта астеносферы показала, что такая расплавленная порода была обычным явлением и охватывала почти половину Земли. При этом исследователи уверены, что слой расплава существенно не влияет на поток мантийных пород.

"Когда мы думаем о том, что что-то плавится, мы интуитивно думаем, что расплав должен играть большую роль в вязкости материала. Но мы обнаружили, что даже там, где доля расплава довольно высока, его влияние на течение мантии очень незначительно", – считает доктор Цзюньлинь Хуа.

Специалист уверен, что влияет на движение тектонических плит Земли взаимодействие горных пород и тепла в мантии. Несмотря на то, что она твердая, при определенных условиях мантия может течь, как патока. И хотя новый обнаруженный слой напрямую не объясняет движение тектонических плит, его изучение поможет пролить свет на то, что происходит на самом деле под корой Земли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у внутреннего ядра Земли есть своеобразные циклы длительностью в 70 лет, и что примерно каждые 35 лет оно начинает двигаться в обратную сторону.