Під корою Землі виявили таємничий розплавлений шар

Вчені повинні переглянути свої уявлення про тектонічні плити

Раніше невідомий прошарок частково розплавленої породи виявили вчені під корою Землі. Він допоможе пояснити таємницю руху тектонічних плит.

Про це повідомляє Express із посиланням на Nature Geoscience. Цей шар відноситься до механічно слабкої і деформованої частини верхньої мантії, так званої астеносфери.

Астеносфера утворює м’яку межу і дозволяє тектонічним плитам рухатись крізь мантію. Вчені поки не з’ясували, чому вона є м’якою. Нове дослідження показує, що плями розплаву на глибині 160 кілометрів належать шару, який зустрічається на більшій частині земної кулі.

Зібрана вченими карта астеносфери показала, що така розплавлена порода була звичайним явищем та охоплювала майже половину Землі. При цьому дослідники впевнені, що шар розплаву не впливає на потік мантійних порід.

"Коли ми думаємо про те, що щось плавиться, ми інтуїтивно думаємо, що розплав повинен відігравати велику роль у в'язкості матеріалу. Але ми виявили, що навіть там, де частка розплаву досить висока, його вплив на мантію дуже незначний", – вважає доктор Цзюньлінь Хуа.

Фахівець упевнений, що на рух тектонічних плит Землі впливає взаємодія гірських порід і тепла у мантії. Попри те, що вона тверда, за певних умов мантія може текти, як патока. І хоча новий виявлений шар не пояснює руху тектонічних плит, його вивчення допоможе пролити світло на те, що відбувається насправді під корою Землі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у внутрішнього ядра Землі є своєрідні цикли тривалістю 70 років, і що кожні 35 років воно починає рухатися у зворотний бік.