К радости любительниц сладкого: создан препарат, позволяющий есть много шоколада и не толстеть

Пока лекарство исследовали только на мышах

Во многих странах мира одна из самых тяжёлых проблем, с которыми столкнулась система здравоохранения — массовое ожирение населения, в том числе в силу повседневного рациона с избытком жиров и сахара, что также приводит к диабету и другим болезням.

Поэтому учёные бьются над решением, как справиться с этой болезнью. В ходе исследований специалисты из Научного центра здравоохранения Техасского университета в Сан-Антонио нашли возможность влияния на обмен веществ, пишет ресурс interestingengineering.com.

В итоге учёные разработали препарат CPACC, воздействующий на ген MRS2, который отвечает за транспортировку магния в митохондрии клеток. Таким образом замедляется передвижение магния по организму, что позволяет есть сладкое и жирное и не толстеть.

Эксперименты проводили на мышах, которых в течение их жизни регулярно кормили пищей с высоким содержанием жиров и сахара. Но животные всегда оставались с нормальным весом и были здоровы.

Учёные объясняют результат тем, что натрий, кальций, магний и калий — микроэлементы, играющие важную роль в обеспечении здорового обмена веществ. Но их передозировка может привести к обратному — нарушению метаболизма.

"При поиске факторов, ответственных за увеличение веса на клеточном уровне у млекопитающих, учёные заметили, что когда клетки организма получали больше магния, чем требуется здоровому организму, выработка энергии замедлялась. Избыток магния нарушает активность митохондрий в клетках организма, приводит к отложению избыточного жира в организме и, как следствие, увеличению веса и заболеваниям печени и сердца", — считают ученые.

Благодаря тому, что CPACC подавлял активность MRS2, выработка энергии в клетках мышей увеличивалась, и это также позволило более эффективно осуществлять метаболизм жиров и сахара.

"Этот препарат также может снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также снизить заболеваемость раком печени, который может последовать за жировой болезнью печени", — сообщил один из соавторов исследования, профессор медицины в Научном центре здравоохранения Техасского университета в Сан-Антонио Мадеш Мунисвоми.

В то же время важно отметить, что препарат CPACC пока не одобрен и не запатентован.

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