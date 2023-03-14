Вратарь "Баварии" отправил своему спасителю 700 кг сладостей: что сделал герой

Маттейс де Лигт исправил ошибку Яна Зоммера в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 14 марта, в Лиге чемпионов будет два матча. Мы ведем онлайн-трансляции поединков "Манчестер Сити" — "Лейпциг" и "Порту" — "Интер".

А вот в Мюнхене до сих пор обговаривают события недельной давности. Тогда "Бавария" обыграла "ПСЖ" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ключевым стал момент в первом тайме. Голкипер "Баварии" Ян Зоммер небрежно сыграл на выходе и подарил мяч сопернику. Последовал удар по пустым воротам, но защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт успел догнать мяч и выбить его из пустых ворот.

"У меня сердце замерло. Если бы не этот сэйв де Лигта, игра была бы совсем другой. Маттейс фантастически сыграл — привезу ему домой грузовик швейцарского шоколада", — сказал после игры Зоммер.

Де Лигт исправляет ошибку Зоммера

Тогда эти слова все восприняли, как шутку. Но голкипер оказался человеком слова.

Швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени Зоммера. В машине было около 700 кг вафель покрытых молочным шоколадом.

Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится.

"За десять минут до Мюнхена поступили плохие новости: грузовик шоколада не разрешили официально передать. После более чем трехчасовой езды разочарование было невыносимым", – сказала пресс-секретарь Kägi Миу Нгуен в комментарии Merkur.

Что стало причиной запрета не уточняется, но Нгуен намекнула, что там замешана "Бавария".

Вместо того чтобы везти груз обратно, компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации, специализирующейся на продуктовой помощи малоимущим.

Обзор матча "Бавария" — "ПСЖ":

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