Воротар "Баварії" відправив своєму рятівнику 700 кг солодощів: що зробив герой

Маттейс де Лігт виправив помилку Яна Зоммера у матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 березня, у Лізі чемпіонів буде два матчі. Ми ведемо онлайн-трансляції поєдинків "Манчестер Сіті" — "Лейпциг" та "Порту" — "Інтер".

А ось у Мюнхені досі обговорюють події тижневої давності. Тоді "Баварія" обіграла "ПСЖ" та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ключовим став момент у першому таймі. Голкіпер "Баварії" Ян Зоммер недбало зіграв на виході та подарував м’яч супернику. Далі — удар по порожніх воротах, але захисник мюнхенців Маттейс де Лігт встиг наздогнати м’яч і вибити його з порожніх воріт.

"У мене серце завмерло. Якби не цей сейв де Лігта, гра була б зовсім іншою. Маттейс фантастично зіграв — привезу йому додому вантажівку швейцарського шоколаду", — сказав після гри Зоммер.

Де Лігт виправляє помилку Зоммера

Тоді ці слова все сприйняли як жарт. Але голкіпер виявився людиною слова.

Швейцарська компанія Kägi відправила вантажівку з Тоггенбурга до Мюнхена, щоб передати де Лігту солодощі від імені Зоммера. У машині було близько 700 кг вафель, покритих молочним шоколадом.

Однак на під’їзді до Мюнхена з’ясувалося, що передати шоколад футболістові не вдасться.

"За десять хвилин до Мюнхена надійшли погані новини: вантажівку шоколаду не дозволили офіційно передати. Після більш ніж тригодинної їзди розчарування було нестерпним", — сказала прес-секретар Kägi Міу Нгуен у коментарі Merkur.

Що спричинило заборону не уточнюється, але Нгуєн натякнула, що там замішана "Баварія".

Замість везти вантаж назад, компанія прийняла рішення передати шоколад благодійній організації, що спеціалізується на продуктовій допомозі незаможним.

Огляд матчу "Баварія" — "ПСЖ":

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