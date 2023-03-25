На радість любительок солодкого: створено препарат, який дозволяє їсти багато шоколаду і не товстіти

Поки що ліки досліджували тільки на мишах

У багатьох країнах світу одна з найважчих проблем, з якими зіткається система охорони здоров’я — масове ожиріння населення, в тому числі через повсякденний раціон із надлишком жирів і цукру, що також призводить до діабету та інших хвороб.

Тому вчені б’ються над рішенням, як упоратися з цією хворобою. У ході досліджень фахівці з Наукового центру охорони здоров’я Техаського університету в Сан-Антоніо знайшли можливість впливу на обмін речовин, пише ресурс interestingengineering.com.

У результаті вчені розробили препарат CPACC, який впливає на ген MRS2, відповідаючий за транспортування магнію в мітохондрії клітин. Таким чином уповільнюється пересування магнію організмом, що дозволяє їсти солодке і жирне і не товстіти.

Експерименти проводили на мишах, яких протягом їхнього життя регулярно годували їжею з високим вмістом жирів та цукру. Але тварини завжди залишалися з нормальною вагою та були здорові.

Вчені пояснюють результат тим, що натрій, кальцій, магній і калій — мікроелементи, які відіграють важливу роль у забезпеченні здорового обміну речовин. Але їхнє передозування може призвести до зворотного — порушення метаболізму.

"При пошуку факторів, відповідальних за збільшення ваги на клітинному рівні у ссавців, вчені помітили, що коли клітини організму отримували більше магнію, ніж потрібно здоровому організму, вироблення енергії сповільнювалося. Надлишок магнію порушує активність мітохондрій у клітинах організму, призводить до відкладення надлишкового жиру в організмі і, як наслідок, збільшенню ваги та захворюванням печінки та серця ”, — вважають вчені.

Завдяки тому, що CPACC пригнічував активність MRS2, вироблення енергії в клітинах мишей збільшувалося, і це також дозволило ефективніше здійснювати метаболізм жирів і цукру.

"Цей препарат також може знизити ризик кардіометаболічних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт, а також знизити захворюваність на рак печінки, який може наслідувати жирову хворобу печінки", — повідомив один із співавторів дослідження, професор медицини в Науковому центрі охорони здоров’я Техаського університету в Сан -Антоніо Мадеш Мунісвомі.

У той же час важливо відзначити, що препарат CPACC поки що не схвалений і не запатентований.

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