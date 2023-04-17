На Землю обрушится затяжная магнитная буря: когда ждать новую волну

На Землю несется шестидневная магнитная буря

Из-за высокой электромагнитной активности Солнца в последнюю неделю апреля астрометеорологи прогнозируют мощные магнитные бури, которые продлятся шесть дней.

По прогнозам Gismeteo, 17,18 и 19 апреля магнитных бурь не предполагается. Магнитосфера Земли будет спокойной, а сила электромагнитных волн не достигнет выше 1-го класса, считающегося "штилем".

Сайт Tesis.xras обновил график магнитных бурь, и ближайшая из них состоится 22 апреля, в субботу, когда геомагнитный шторм достигнет 4-го класса мощности, после чего и наступит трехдневный штиль.

Однако после геомагнитной "тишины" Землю накроет серьезная магнитная буря, которая продлится с 26 апреля по 1 мая: первые три дня она достигнет 5-го класса (слабая буря), 29 апреля — спадет до 4-го класса (геомагнитное возмущение). На следующий день снова вырастет до 5-го класса, но уже 1 мая будет спадать до "оранжевого" уровня.

По данным специалистов, следующее геомагнитное возмущение предполагается 7 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности существования жизни на пяти планетах.