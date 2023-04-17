На Землю впаде затяжна магнітна буря: коли чекати нову хвилю

На Землю мчить шестиденна магнітна буря

Через високу електромагнітну активність Сонця в останній тиждень квітня астрометеорологи прогнозують потужні магнітні бурі, які триватимуть шість днів.

За прогнозами Gismeteo, 17,18 та 19 квітня магнітних бур не передбачається. Магнітосфера Землі буде спокойною, а сила електромагнітних хвиль не сягне вище 1-го класу, що вважається "штилем".

Сайт Tesis.xras оновив графік магнітних бур, і найближча з них відбудеться 22 квітня, у суботу, коли геомагнітний шторм сягне 4-го класу потужності, після чого і настане триденний штиль.

Однак після геомагнітної "тиші" Землю накриє серйозна магнітна буря, яка триватиме з 26 квітня до 1 травня: перші три дні вона сягне 5-го класу (слабка буря), 29 квітня — спаде до 4-го класу (геомагнітне збурення). Наступного дня знову зросте до 5-го класу, але вже 1 травня спадатиме до "помаранчевого" рівня.

За даними спеціалістів, наступне геомагнітне збурення передбачається аж 7 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість існування життя на п'яти планетах.