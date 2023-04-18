Остались считанные дни: когда на Землю обрушится новая магнитная буря

Выброс корональной массы уже покинул Солнце

Астрометеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредили о новой вспышке на Солнце, волны от которой уже мчатся к Земле.

По данным Spaceweathe, он повлечет за собой магнитную бурю класса М, то есть среднего уровня мощности, поэтому метеозависимые лица смогут ощутить ее.

Специалисты прогнозируют, что выброс корональной массы (СМЕ) поразит магнитное поле Земли 22 апреля, хотя вспышка на светиле произошла 15 апреля.

Портал Texis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь, и по прогнозам специалистов, геомагнитный шторм 22 апреля достигнет силы в 4 балла. После этого магнитных бурь не ожидается три дня подряд.

По плану, после "штиля", на Землю придет шестидневная магнитная буря, которая начнется 26 апреля и должна закончиться 1 мая. Три дня ее мощность составит 5 баллов (слабая буря), после чего начнутся качели с падением до 4 баллов (геомагнитное возмущение), ростом и новым падением. "Красными" датами являются 26, 27, 28 и 30 апреля, а "оранжевыми" — 29 и 1 мая.

В мае следует ожидать геомагнитного возмущения только в первой декаде месяца — 7 мая, после чего установится недельный "штиль".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности существования жизни на пяти планетах.