Залишилися лічені дні: коли на Землю обрушиться нова магнітна буря

Викид корональної маси вже покинув Сонце

Астрометеорологи з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попередили про новий спалах на Сонці, хвилі від якого вже мчать до Землі.

За даними Spaceweathe, він спричинить спричинить магнітну бурю класу М, тобто середнього рівня потужності, тож метеозалежні особи зможуть відчути її.

Фахівці прогнозують, що викид корональної маси (СМЕ) вразить магнітне поле Землі 22 квітня, хоча спалах на світилі стався 15 квітня.

Портал Texis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бурь, і за прогнозами фахівців геомагнітний шторм 22 квітня сягне сили 4 балів. Після цього магнітних бурь не очікується три дні поспіль.

За планом, після "штилю", на Землю прийде шестиденна магнітна буря, яка почнеться 26 квітня і має закінчитися 1 травня. Три дні її потужність становитиме 5 балів (слабка буря) після чого почнуться годайлки з падінням до 4 балів (геомагнітне збурення), зростанням і новим падінням. "Червоними" датами є 26, 27, 28 та 30 квітня, а "помаранчевими" — 29 та 1 травня.

У травні слід чекати на геомагнітне збурення лише у першій декаді місяця — 7 травня, після чого встановиться тижневий "штиль".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірність існування життя на п'яти планетах.