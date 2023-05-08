По понедельникам чудес не бывает: магнитная буря уже накрыла Землю

Солнце уже принесло на Землю неприятные сюрпризы

Пятно с обратной полярностью AR3296 решило, что пора вносить коррективы в график магнитных бурь и произвело выброс корональной массы 7 мая (СМЕ) в космос.

По данным Meteoprog, уже сегодня утром 8 мая произошла магнитная буря с мощностью 6 баллов и геомагнитное поле Земли колебалось от активного до сильного штормового уровня мощности.

Специалисты с солнечной лаборатории Tesis.xras сообщили, что по состоянию на 13:00 магнитосфера Земли возбуждена, но пик утренней магнитной бури уже прошел. Хотя по прогнозам астросиноптиков Земля ожидала такую гостью, но она своим появлением внесла заметные изменения в график магнитных бурь.

Как отмечалось ранее, в майском графике не было "красных" дат, однако теперь одна из магнитных бурь состоится 24 мая. Ее мощность достигнет 5-ти баллов (слабая буря). "Оранжевыми" датами, то есть когда астросиноптики прогнозируют магнитное возмущение, есть — 9, 23, 25 и 28 мая.

В начале первого летнего месяца ожидается магнитное возмущение – 2 июня, и слабая магнитная буря мощностью 5 баллов – 4 июня.

Следует сказать, что такая буря может привести к проблемам самочувствия: головной боли, головокружения, тошноты, боли в суставах и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности существования жизни на пяти планетах.