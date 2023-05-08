По понеділках див не буває: магнітна буря вже накрила Землю

Сонце вже принесло на Землю неприємні сюрпризи

Пляма із зворотною полярністю AR3296 вирішила, що вже час вносити корективи до графіку магнітних бур і зробила викид корональної маси 7 травня (СМЕ) в космос.

За даними Meteoprog, вже сьогодні зранку, 8 травня, відбулась магнітна буря з потужністю 6 балів і геомагнітне поле Землі коливалось від активного до сильного штормового рівня потужності.

Фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras повідомили, що станом на 13:00 магнітосфера Землі збуджена, але пік середньої магнітної бурі вже пройшов. Хоча за прогнозами астросиноптиків Земля очікувала таку гостю, але вона своєю появою внесла помітні зміни в графік магнітних бур.

Як зазначалось раніше, у травневому графіку не було "червоних" дат, однак тепер одна з магнітних бур відбудеться 24 травня. Її потужність сягне 5-ти балів (слабка буря). "Оранжевими" датами, тобто коли астросиноптики прогнозують магнітне збурення, є — 9, 23, 25 і 28 травня.

На початку першого літнього місяця очікується магнітне збурення — 2 червня, і слабка магнітна буря потужністю 5 балів — 4 червня.

Слід сказати, що така буря може призвести до проблем зі самопочуттям: головного болю, запаморочення, нудоти, болю в суглобах тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірність існування життя на п'яти планетах.