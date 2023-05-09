Осталось недолго: на Землю обрушится магнитная буря, которая станет причиной северного сияния

Геомагнитный шторм накроет Украину уже в ближайшие дни

Большое солнечное пятно AR3296 снова напоминает о себе и на этот раз, кроме магнитной бури, оно станет причиной нового северного сияния над США.

По данным специалистов солнечной лаборатории Spaceweather, геомагнитный шторм уровня G3 должен состояться 10 и 11 мая.

Специалисты отмечают, что солнечное пятно с обратной полярностью не перестает загораться. Сегодня утром произошел сильный взрыв на Солнце, что повлекло за собой выброс корональной массы в космос (СМЕ). Астросиноптики сообщают, что это был четвертый взрыв за последние полтора дня. Интенсивность вспышек растет и магнитная буря средней мощности может быть уже в эти выходные.

Ресурс Gismeteo демонстрирует графику магнитных бурь в ближайшие дни. По состоянию на 9-10 мая магнитные бури не зафиксированы, но магнитосфера Земли возбуждена. На следующий день прогнозируется слабая магнитная буря, мощность которой не будет превышать выше 5 баллов, но ближе к утру она сменится небольшим возмущением 4 баллов.

Между тем сайт Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь в мае. Уже завтра, 10 мая, следует ожидать магнитного возмущения 4 баллов, которое на следующий день, 11 мая, сменится слабой магнитной бурей, мощность которой составит 5 баллов.

После этого последует одиннадцать дней тишины на Земле, но с 23 по 26 мая геомагнитный шторм возобновится. 24 мая он достигнет максимальной мощности – 5 баллов, а в остальные дни ожидается магнитное возмущение.

В начале лета специалисты прогнозируют, что магнитосфера Земли будет неспокойной. 3 июня ожидается магнитное возмущение 4 балла, а 4 и 5 июня — магнитная буря с мощностью 5 баллов.

Напомним, ранее " Телеграф " писал о том , какие дни из-за магнитных бурь будут самыми опасными в мае.