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Залишилось недовго: на Землю обрушиться магнітна буря, яка стане причиною північного сяйва

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонячна пляма принесе "неприємні" подарунки Новина оновлена 09 травня 2023, 13:41
Сонячна пляма принесе "неприємні" подарунки. Фото На пенсії

Геомагнітний шторм накриє Україну вже найближчими днями

Велика сонячна пляма AR3296 знову нагадує про себе і на цей раз, окрім магнітної бурі, вона стане причиною нового північного сяйва над США.

За даними фахівців сонячної лабораторії Spaceweather, геомагнітний шторм рівня G3 має відбутися 10 і 11 травня.

Спеціалісти наголошують на тому, що сонячна пляма з зворотною полярністю не перестає спалахувати. Сьогодні вранці відбувся сильний вибух на Сонці, що спричинило викид корональної маси (СМЕ) в космос. Астросиноптики повідомляють, що це був четвертий вибух за останні півтори доби. Інтенсивність спалахів зростає і магнітна буря середньої потужності може бути вже на цих вихідних.

Ресурс Gismeteo демонструє графіку магнітних бур найближчими днями. Станом на 9-10 травня магнітних бур не зафіксовано, але магнітосфера Землі збуджена. Наступного дня прогнозується слабка магнітна буря, потужність якої не перевищить 5 балів, але ближче до ранку вона зміниться на невелике збурення 4 балів.

Тим часом, сайт Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур у травні. Вже завтра, 10 травня, слід чекати на магнітне збурення 4 балів, яке наступного дня, 11 травня, зміниться на слабку магнітну бурю, потужність якої становитиме 5 балів.

Після того буде одинадцять днів тиші на Землі, але з 23 по 26 травня геомагнітний шторм поновиться. 24 травня він сягне максимальної потужності — 5 балів, а в останні дні очікується магнітне збурення.

На початку літа фахівці прогнозують, що магнітосфера Землі буде неспокійною. 3 червня очікується магнітне збурення 4 балів, а 4 та 5 червня — магнітна буря з потужністю 5 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те , які дні через магнітні бурі будуть найнебезпечнішими в травні.

Теги:
#Земля #Сонце #Магнітні бурі #Графік #Планети #Геомагнітний шторм