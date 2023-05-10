Земля ожидает новые подарки от Солнца: украинцам следует готовиться к магнитной буре

Уже скоро магнитная буря вновь наркроет Землю

На Солнце продолжает загораться пятно с обратной полярностью AR3296 и, если верить астросиноптикам, уже сегодня, 10 мая, землянам следует ожидать геомагнитную бурю.

Эта магнитная буря может составить 5 баллов, то есть G1 уровня мощности — сообщает Spaceweather.

Выброс корональной массы (СМЕ) в космос произошел еще вчера, 9 мая, однако утром 10 мая солнечное пятно решило, что этого мало и вызвало дополнительно двойную солнечную вспышку. Экстремальное ультрафиолетовое излучение от двойного взрыва повлекло за собой короткое затемнение радиовещания над Северной Америкой и Тихим океаном.

Специалисты с ресурса Meteoprog утверждают, что сегодня магнитосферу Земли будет беспокоить магнитная буря, которая достигнет 5 баллов, которая приравнивается к слабой мощности. Такая геомагнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых, а также пожилых людей.

Тем временем портал Tesis.xras опубликовал график магнитных бурь на май и начало июня. В ближайшее время, 11 мая, астросиноптиками прогнозируется магнитная буря и ее мощность будет G1 (слабая).

Затем можно будет немного отдохнуть, но с 23 мая возобновится магнитное возмущение, которое составит 4 балла. За ней, 24 мая, произойдет слабая магнитная буря 5 баллов мощности, но со временем, 25 и 26 мая, снова спадет до "оранжевого уровня".

По данным специалистов, следующее геомагнитное возмущение предполагается 2 и 6 июня, а магнитные бури – 4 и 5 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности существования жизни на пяти планетах.