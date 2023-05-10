Земля очікує нові подарунки від Сонця: українцям слід готуватись до магнітної бурі

Вже скоро магнітна буря знов нариє Землю

На Сонці продовжує спалахувати пляма зі зворотною полярністю AR3296 і, якщо вірити астросиноптикам, вже сьогодні, 10 травня, землянам слід чекати на геомагнітну бурю.

Ця магнітна буря може сягти 5 балів, тобто G1 рівня потужності — повідомляє Spaceweather.

Викид корональної маси (СМЕ) у космос відбувся ще вчора, 9 травня, однак зранку 10 травня, сонячна пляма вирішила, що цього мало і викликала додатково подвійний сонячний спалах. Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від подвійного вибуху спричинило коротке радіозатемнення над Північної Америкою та Тихим океаном.

Фахівці з ресурсу Meteoprog стверджують, що сьогодні магнітосферу Землі буде турбувати магнітна буря, яка сягне 5 балів потужності, що прирівнюється до слабкої. Така геомагнітна буря може вплинути на самопочуття метеозалежних, а також літніх людей.

Тим часом, портал Tesis.xras опублікував графік магнітних бур на травень і початок червня. Найближчим часом, 11 травня, астросиноптиками прогнозується магнітна буря і її потужність буде G1 (слабка).

Потім можна буде трохи відпочити, але з 23 травня поновиться магнітне збурення, яке сягатиме 4 балів. За нею, 24 травня, відбудеться слабка магнітна буря 5 балів потужності, але з часом, 25 і 26 травня, знову спаде до "помаранчевого рівня".

За даними спеціалістів, наступне геомагнітне збурення передбачається 2 та 6 червня, а магнітні бурі — 4 та 5 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість існування життя на п'яти планетах.