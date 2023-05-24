Не долго Солнце "молчало": гигантское пятно на светиле угрожает Земле неприятным сюрпризом

Солнечное пятно решило, что уже достаточно отдыхать

В последнее время гигантское солнечное пятно AR3311 было в покое, однако астросиноптики предупреждают, что оно может произвести выброс корональной массы (СМЕ) в космос.

Пятно в течение последних 48 часов не было активным, поэтому не несло опасности для Земли, сообщает солнечная лаборатория Spaceweather.

Специалисты по вопросам космической погоды отмечают, что пятно имеет нестабильное магнитное поле, поэтому может взорваться в любой момент и вызвать на нашей планете слабую бурю. По прогнозам астросиноптиков, ее следует ждать уже сегодня, 24 мая.

В то же время сайт Gismeteo отмечает, что пик слабой бури уже прошел и до конца дня уже не возобновится. Затем 25-26 мая Земля будет находиться в состоянии покоя.

Тем временем сайт Tesis.xras обновил график магнитных бурь. Если верить астросиноптикам, то к концу этого месяца землянам будут не страшны "красные" геомагнитные штормы, которые накроют нашу планету в конце июня. Только 26 мая предполагается магнитное возмущение 4 баллов мощности.

В начале и середине следующего месяца — 2 и 16 июня — на Земле ожидаются "оранжевые" бури силой в 4 балла. А с 18 по 20 июня планету встряхнет трехдневная магнитная буря мощностью в 5 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о магнитных бурях в июне. По прогнозам Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США "штормить" начнет с первых дней месяца. Так что 1-5 июня нам придется пережить магнитные возмущения силой в 3-4 балла.