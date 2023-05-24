Не довго Сонце "мовчало": гігантська пляма на світилі загрожує Землі неприємним сюрпризом

Сонячна пляма вирішила, що вже достатньо відпочивати

Останнім часом гігантська сонячна пляма AR3311 була у стані спокою, однак астросиноптики попереджають, що вона може здійснити викид корональної маси (СМЕ) у космос.

Пляма протягом останніх 48 годин не була активною, тож не несла небезпеки для Землі, повідомляє сонячна лабораторія Spaceweather.

Фахівці з питань космічної погоди наголошують, що пляма має нестабільне магнітне поле, тож може вибухнути у будь-який момент і спричинити на нашій планеті слабку бурю. За прогнозами астросиноптиків, її слід чекати вже сьогодні, 24 травня.

Водночас, сайт Gismeteo наголошує, що пік слабкої бурі вже пройшов і до кінця дня вже не поновиться. Потім 25-26 травня Земля перебуватиме у стані спокою.

А тим часом сайт Tesis.xras оновив графік магнітних бур. Якщо вірити астросиноптикам, то до кінця цього місяця землянам будуть не страшні "червоні" геомагнітні шторми, які накриють нашу планету лине наприкінці червня. Лише 26 травня передбачається магнітне збурення 4 балів потужності.

На початку й у середині наступного місяця — 2 та 16 червня — на Землі очікуються "оранжеві" бурі силою у 4 бали. А з 18 по 20 червня планету сколихне триденна магнітна буря потужністю у 5 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про магнітні бурі у червні. За прогнозами Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, "штормити" почне з перших днів місяця. Тож 1-5 червня нам доведеться пережити магнітні збурення силою у 3-4 бали.