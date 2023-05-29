Солнечный монстр снова вырос: чего ждать от пятна, которое постоянно меняется в размерах

На Солнце растет большой монстр, поэтому угроза магнитных бурь на Земле увеличивается с каждым днем

Растущее солнечное пятно AR3311 теперь в 10 раз шире Земли и теперь его можно называть "Бегемотом".

Как сообщает Spaceweather, пятно включает в себя большой клубок энергии и оно может взорваться уже сегодня, 29 мая.

В этот день вероятность солнечной вспышки класса М (средняя) составит 55%, а класса Х (большая) — 10%. Специалисты были уверены, что пятно не несет никакой угрозы для планеты даже тогда, когда оно постоянно взрывалось из-за его нестабильных магнитных полей. В настоящее время астросиноптики встревожены — солнечное пятно повернулось "лицом" к Земле и теперь каждый взрыв может спровоцировать на планете геомагнитную бурю.

Но, у специалистов из лаборатории Tesis.xras другие мнения – до конца мая можно спокойно жить без головной боли.

Однако в июне следует готовиться к магнитным бурям и возмущениям. В начале месяца будет первая волна бурь: 2 июня прогнозируется слабая магнитная буря, а затем ее мощность будет ослабевать и превратится в возмущение — 3 и 4 июня.

Такая же волна предполагается во второй части летнего месяца. "Красная" дата — 18 июня, "оранжевая" — 19 и 20 июня.

После того, через 4 дня, прогнозируется магнитное возмущение мощностью 4 балла – 25 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.