Сонячний монстр знову виріс: чого чекати від плями, яка постійно змінюється в розмірах

На Сонці росте якийсь великий монстр, тому загроза магнітних бурь на Землі зростає з кожним днем

Зростаюча сонячна пляма AR3311 тепер у 10 разів ширша за Землю і тепер її можна називати "Бегемотом".

Як повідомляє Spaceweather, пляма містить в собі великий клубок енергії і вона може вибухнути вже сьогодні, 29 травня.

Цього дня ймовірність сонячного спалаху класу М (середній) становитиме 55%, а класу Х (великий) — 10%. Фахівці були впевнені, що пляма не несе ніякої загрози для планети навіть тоді, коли вона постійно вибухала через її нестабільні магнітні поля. Наразі астросиноптики стривожені — сонячна пляма повернулась "обличчям" до Землі і тепер кожний її вибух може спровокувати на планеті геомагнітну бурю.

Але, у фахівців з лабораторії Tesis.xras інші думки — до кінця травня можно спокійно жити без головного болю.

Однак, у червні слід готуватись до магнітних бур і збурень. На початку місяця буде перша хвиля бур: 2 червня прогнозується слабка магнітна буря, а потім її потужність слабшатиме і перетвориться на збурення — 3 та 4 червня.

Така ж сама хвиля передбачається у другій частині літнього місяця. "Червона" дата — 18 червня, "оранжева" — 19 та 20 червня.

Після того, через 4 дні, прогнозується магнітне збурення потужністю 4 балів — 25 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.