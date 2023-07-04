Хищные бактерии очищают воду лучше хлора: ученые сделали невероятное открытие

Эти бактерии на первый взгляд безопасны для человека

Чтобы очищать воду от загрязняющих веществ, испокон веков использовался хлор. Однако исследователи из Швеции заменили его на хищных бактерий, которые безопасны для людей, и выяснилось, что они справляются не хуже.

Об этом пишет издание New Atlas. Ученые уверяют, что такой способ очистки воды дешевле обычного и более эффективный.

На сегодняшний день воду очищают в несколько этапов:

первый — фильтр для физического удаления частиц и микроорганизмов;

второй — ультрафиолетовый свет, который используется в качестве дополнительного дезинфицирующего средства;

третий — обязательное добавление хлора.

Через несколько месяцев после того, как из воды убрали хлор, исследователи заметили, что в ней размножились бактерии Bdellovibrio (Бделловибрионы), которые съели других микробов. Если использовать их вместе с мелкими фильтрами очистки, то хлорирование воды не понадобится.

"Это абсолютно безвредно для нас, людей. Таким образом, наше вывод заключается в том, что можно получать безопасную и чистую питьевую воду без хлора. Мы не наблюдали повышенного риска, что, конечно, было очень важно для водопроводной компании и ее клиентов", — сказала соавтор исследования Кэтрин Пол.

Исследователи добавили, что использование бактерий вместо хлора делает очистку воды менее дорогостоящей, а сам процесс становится более энергоэффективным. Но на данный момент влияние бактерий Bdellovibrio находится на стадии изучения.

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