Хижі бактерії очищають воду краще за хлор: вчені зробили неймовірне відкриття

Ці бактерії на перший погляд безпечні для людини

Щоб очищати воду від забруднюючих речовин, споконвіку використовувався хлор. Однак дослідники зі Швеції замінили його на хижі бактерії, які безпечні для людей, і з’ясувалося, що вони справляються не гірше.

Про це пише видання New Atlas. Вчені запевняють, що такий спосіб очищення води дешевший за звичайний і ефективніший.

На сьогоднішній день воду очищають у кілька етапів:

перший — фільтр для фізичного видалення частинок та мікроорганізмів;

другий — ультрафіолетове світло, яке використовується як додатковий дезінфікуючий засіб;

третій — обов’язкове додавання хлору.

Через кілька місяців після того, як з води вилучили хлор, дослідники помітили, що в ній розмножилися бактерії Bdellovibrio (Бделловібріони), які з’їли інших мікробів. Якщо використовувати їх разом із дрібними фільтрами очищення, то хлорування води не знадобиться.

"Це абсолютно нешкідливо для нас, людей. Таким чином, наш висновок полягає в тому, що можна отримувати безпечну та чисту питну воду без хлору. Ми не спостерігали підвищеного ризику, що, звичайно, було дуже важливим для водопровідної компанії та її клієнтів", — сказала співавтор дослідження Кетрін Пол.

Дослідники додали, що використання бактерій замість хлору робить очищення води менш дорогою, а процес стає більш енергоефективним. Але на даний момент вплив бактерій Bdellovibrio знаходиться на стадії вивчення.

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