Укр

Что-то постоянно вспыхивает: астросиноптики предупреждают о магнитной буре на Земле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Магнитные бури в июле 2023 Новость обновлена 12 июля 2023, 10:28
Магнитные бури в июле 2023. Фото Голос Карпат

Ученые уверены, что намагниченные нити из Солнца могут нанести вред магнитному полю Земли

Недавно астросиноптики уверяли, что на Землю летит выброс корональной массы (СМЕ), который может вызвать магнитные бури. В то же время Солнце тоже готовит для нашей планеты геомагнитные "подарки".

Как сообщает Spaceweather, на северной части светила 11 июля произошел взрыв и нити магнетизма "выпали" в космос. Итак, в ближайшие дни стоит готовиться к геомагнитным "качелям"

Между тем, по данным сайта Мeteofor, магнитные шторма на Земле в течение 12-14 июля не предусмотрены. Астросиноптики прогнозируют, что на нашей планете произойдут лишь небольшие возмущения 2-3 балла.

Магнитные бури 12-14 июля
Магнитные бури 12-14 июля

Специалисты из солнечной лаборатории Мeteoagent напоминают о графике магнитных бурь в течение июля.

В ближайшие дни, 12-13 июля, прогнозируется небольшое возмущение 4 баллов мощности. А затем Солнце даст отдохнуть землянам от выбросов СМЕ в космос.

Магнитные бури в июле 2023
Магнитные бури в июле 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно была столь велико, что спровоцировало магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.

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#Прогноз #Магнитные бури #Июль