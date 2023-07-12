Щось постійно спалахує: астросиноптики попереджають про магнітну бурю на Землі

Вчені впевнені, що намагнічені нитки з Сонця можуть завдати шкоди магнітному полю Землі

Нещодавно астросиноптики запевняли, що на Землю летить викид корональної маси (СМЕ), який може спричинити магнітні бурі. Водночас, Сонце теж готує для нашої планети геомагнітні "подарунки".

Як повідомляє Spaceweather, на північній частині світила 11 липня стався вибух і нитки магнетизму "випали" у космос. Тож, найближчими днями варто готуватись до геомагнітних "гойдалок"

Тим часом, за даними сайту Мeteofor, магнітних штормів на Землі протягом 12-14 липня не передбачено. Астросиноптики прогнозують, що на нашій планеті відбудуться лише невеликі збурення 2-3 балів.

Магнітні бурі 12-14 липня

Фахівці з сонячної лабораторії Мeteoagent нагадують про графік магнітних бур протягом липня.

Тож, найближчими днями, 12-13 липня, прогнозується невелике збурення 4 балів потужності. А після того Сонце дасть відпочити землянам від викидів СМЕ у космос.

Магнітні бурі у липні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.