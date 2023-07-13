Солнечное пятно кипит активностью: станет ли оно причиной магнитных бурь на Земле

Новое солнечное пятно стало причиной восьми вспышек на светиле за последние два дня

Прогнозируемый астросиноптиками выброс корональной массы (СМЕ), который "вылетел" в космос 11 июля, может ударить магнитное поле Земли 14 или 15 июля и вызвать за собой незначительные геомагнитные штормы.

Как сообщает Spaceweather, ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уверены, что СМЕ, кроме штормов, может повлечь за собой полярное сияние на нашей планете.

В то же время, на Солнце растет новое пятно АR3372, которое кипит активностью. С тех пор, как она впервые появилась 11 июля, на светиле произошло восемь вспышек класса М, три из которых достаточно сильны.

Солнечное пятно АR3372

"Если нынешняя тенденция сохранится, мы должны ожидать больше сильных вспышек класса М в течение следующих 24 часов с вероятностью вспышек X. Это солнечное пятно станет еще более геоэффективным в ближайшие дни, поскольку оно продолжает поворачиваться к Земле", — объясняют ученые.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Между тем специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь.

По словам астросиноптиков, в ближайшие дни землянам следует готовиться к двухдневному небольшому магнитному возмущению 4 баллов, которое состоится 14-15 июля.

После того на графике не предусмотрены магнитные бури или возмущения.

Магнитные бури в июле-августе 2023

А вот в августе, а именно 9 июля, возможно, возобновится магнитное возмущение 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об огромном количестве пятен на Солнце, обнаруженных с помощью станции МКС.