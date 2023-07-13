Сонячна пляма кипить активністю: чи стане вона причиною магнітних бур на Землі

Нова сонячна пляма стала причиною восьми спалахів на світилі за останні два дні

Прогнозований астросиноптиками викид корональної маси (СМЕ), який "вилетів" у космос 11 липня, може вдарити магнітне поле Землі 14 або 15 липня і спричинити незначні геомагнітні шторми.

Як повідомляє Spaceweather, вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) впевнені, що СМЕ, окрім штормів, може спричинити полярне сяйво на нашій планеті.

Водночас, на Сонці росте нова пляма АR3372, яка кипить активністю. Відтоді, як вона вперше з’явилася 11 липня, на світилі відбулось вісім спалахів класу М, три з яких досить сильні.

Сонячна пляма АR3372

"Якщо нинішня тенденція збережеться, ми повинні очікувати більше сильних спалахів класу М протягом наступних 24 годин з ймовірністю спалахів X. Ця сонячна пляма стане ще більш геоефективною в найближчі дні, оскільки вона продовжує повертатися до Землі", — пояснюють вчені.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Тим часом, фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras оприлюднили оновлений графік магнітних бур.

За словами астросиноптиків, найближчими днями землянам варто готуватись до дводенного невеликого магнітного збурення 4 балів, яке відбудеться 14-15 липня.

Після того на графіку не передбачено магнітних бур або збурень.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А от в серпні, а саме 9 липня, ймовірно, поновиться магнітне збурення 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про величезну кількість плям на Сонці, які були виявлені за допомогою станції МКС.