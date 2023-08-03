Двойная вспышка на Солнце: ждать ли магнитные бури в ближайшие дни

Природой вспышки станет солнечное пятно

По предсказаниям астросиноптиков солнечное пятно AR3380, разразившееся 1-2 августа, может повлечь за собой на нашей планете геомагнитные штормы 4-5 августа.

Как сообщает Spaceweather, магнитная буря может достичь 5 баллов мощности и она будет вызвана двойным выбросом корональной массы (СМЕ) из светила.

Такое же мнение имеют и специалисты с платформы Meteofor. Они подчеркивают, что пик магнитной бури состоится в субботу, 5 августа, с 0:00 до 3:00. Остальное время — на Земле будет небольшое магнитное возмущение мощностью от 1 до 4 баллов.

Магнитные бури 3-5 августа

Между тем, ученые из Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе.

В третьем месяце лета в течение первых десяти дней земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов мощности — 4 августа, и геомагнитного шторма 5 баллов — 5 августа.

Затем на Солнце упадет геомагнитная активность, а уже 26 августа возобновится возмущение 4 баллов. Через один день на Земле прогнозируется слабая двухдневная магнитная буря – 28 и 29 августа.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.