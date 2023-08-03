Подвійний спалах на Сонці: чи чекати на магнітні бурі найближчими днями
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Природою спалаху стане сонячна пляма
За передбаченнями астросиноптиків сонячна пляма AR3380, яка вибухнула 1-2 серпня, може спричинити на нашій планеті геомагнітні шторми 4-5 серпня.
Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря може сягнути 5 балів потужності і вона буде викликана подвійним викидом корональної маси (СМЕ) зі світила.
Таку ж думку мають і фахівці з платформи Meteofor. Вони наголошують на тому, що пік магнітної бурі відбудеться у суботу, 5 серпня, з 0:00 до 3:00. Решта часу — на Землі пануватиме невелике магнітне збурення потужністю від 1 до 4 балів.
Тим часом вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.
У третьому місяці літа протягом перших десяти днів земляни чекають на магнітне збурення 4 балів потужності — 4 серпня, і на геомагнітний шторм 5 балів — 5 серпня.
Потім на Сонці впаде геомагнітна активність, а вже 26 серпня поновиться збурення 4 балів. Через один день на Землі прогнозується слабка дводенна магнітна буря — 28 та 29 серпня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.