Рус

Подвійний спалах на Сонці: чи чекати на магнітні бурі найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Космос
Космос. Фото ukr.net

Природою спалаху стане сонячна пляма

За передбаченнями астросиноптиків сонячна пляма AR3380, яка вибухнула 1-2 серпня, може спричинити на нашій планеті геомагнітні шторми 4-5 серпня.

Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря може сягнути 5 балів потужності і вона буде викликана подвійним викидом корональної маси (СМЕ) зі світила.

Таку ж думку мають і фахівці з платформи Meteofor. Вони наголошують на тому, що пік магнітної бурі відбудеться у суботу, 5 серпня, з 0:00 до 3:00. Решта часу — на Землі пануватиме невелике магнітне збурення потужністю від 1 до 4 балів.

Магнітні бурі 3-5 серпня
Магнітні бурі 3-5 серпня

Тим часом вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.

У третьому місяці літа протягом перших десяти днів земляни чекають на магнітне збурення 4 балів потужності — 4 серпня, і на геомагнітний шторм 5 балів — 5 серпня.

Потім на Сонці впаде геомагнітна активність, а вже 26 серпня поновиться збурення 4 балів. Через один день на Землі прогнозується слабка дводенна магнітна буря — 28 та 29 серпня.

Магнітні бурі у серпні 2023
Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.

Теги:
#Прогноз #Серпень #Магнітні бурі #Графік