Подвійний спалах на Сонці: чи чекати на магнітні бурі найближчими днями

Природою спалаху стане сонячна пляма

За передбаченнями астросиноптиків сонячна пляма AR3380, яка вибухнула 1-2 серпня, може спричинити на нашій планеті геомагнітні шторми 4-5 серпня.

Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря може сягнути 5 балів потужності і вона буде викликана подвійним викидом корональної маси (СМЕ) зі світила.

Таку ж думку мають і фахівці з платформи Meteofor. Вони наголошують на тому, що пік магнітної бурі відбудеться у суботу, 5 серпня, з 0:00 до 3:00. Решта часу — на Землі пануватиме невелике магнітне збурення потужністю від 1 до 4 балів.

Магнітні бурі 3-5 серпня

Тим часом вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.

У третьому місяці літа протягом перших десяти днів земляни чекають на магнітне збурення 4 балів потужності — 4 серпня, і на геомагнітний шторм 5 балів — 5 серпня.

Потім на Сонці впаде геомагнітна активність, а вже 26 серпня поновиться збурення 4 балів. Через один день на Землі прогнозується слабка дводенна магнітна буря — 28 та 29 серпня.

Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.