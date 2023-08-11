Магнитные бури на выходные: ученые рассказали, готовит ли Солнце подарки

Август предполагается "метеоспокойным"

Хотя магнитосферу Земли недавно беспокоили магнитные бури от "Каннибальского СМЕ", однако на выходных, по словам астросинпотиков, земляне будут наблюдать только за метеоритным дождем.

Как сообщает Spaceweather, лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 4 баллов будет беспокоить нашу планету.

В то же время они говорят, что в эти выходные, 12-13 августа, состоится лучший метеоритный дождь "Персеид". " В субботу вечером Земля пройдет сквозь поток обломков кометы 109P/Свифта-Туттля, что приведет к тому, что десятки метеоров в час вылетают из созвездия Персея ", — говорят ученые.

Между тем, специалисты с сайта Meteofor подтверждают мнение других ученых. В частности, в течение 11-13 августа на Земле будет царить геомагнитная тишина. Произойдет лишь небольшое возмущение 1 баллов силой.

Магнитные бури 11-13 августа

Одновременно Tesis.xras напоминает о графике магнитных штормов в августе и сентябре.

Ближайшая геомагнитная активность на Земле прогнозируется 26 августа. В этот день предполагается возмущение 4 балла.

Магнитные бури в августе-сентябре 2023

В начале первого осеннего месяца на Земле произойдет сначала небольшое возмущение 4 баллов (3 сентября), а на следующий день (4 сентября) предполагается магнитная буря 5 баллов силой. Однако 5 сентября уменьшится снова до возмущения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.