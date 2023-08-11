Магнітні бурі на вихідні: вчені розповіли, чи готує Сонце подарунки

Серпень передбачається "метеоспокійним"

Хоча магнітосферу Землі нещодавно турбували магнітні бурі від "Канібальського СМЕ", однак на вихідних, за словами астросинпотиків, земляни спостерігатимуть лише за метеоритним дощем.

Як повідомляє Spaceweather, лише невелике магнітне збурення від 1 до 4 балів турбуватиме нашу планету.

Водночас вони кажуть, що цими вихідними, 12-13 серпня відбудеться найкращий метеоритний дощ "Персеїд". "У суботу ввечері Земля пройде крізь потік уламків комети 109P/Свіфта-Туттля, що призведе до того, що десятки метеорів на годину вилітають із сузір’я Персея", — кажуть вчені.

Тим часом фахівці з сайту Meteofor підтверджують думку інших вчених. Зокрема, протягом 11-13 серпня на Землі пануватиме геомагнітна тиша. Відбудуться лише невеликі збурення 1 балів силою.

Магнітні бурі 11-13 серпня

Водночас Tesis.xras нагадує про графік магнітних штормів у серпні та вересні.

Найближча геомагнітна активність на Землі прогнозується 26 серпня. В цей день передбачається збурення 4 балів.

Магнітні бурі у серпні-вересні 2023

На початку першого осіннього місяця на Землі відбудеться спочатку невелике збурення 4 балів (3 вересня), а наступного дня (4 вересня) передбачається магнітна буря 5 балів силою. Однак 5 вересня зменшиться знову до збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.