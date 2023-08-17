Солнце все в пятнах: ждать ли магнитные бури в конце недели

В ближайшие дни прогнозируется геомагнитная тишина, однако все может измениться

На Солнце астросиноптики заметили множество пятен, которые становятся все больше и потенциально опасными, хотя уже третий день светило "остается" относительно тихим.

Как сообщают синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований для Spaceweather, с вероятностью 15% на светиле 17 августа может произойти вспышка класса М, что станет причиной магнитных бурь на Земле.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

В то же время специалисты Meteofor прогнозируют, что в течение 17-19 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 3 баллов силой.

Специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

В последнем месяце лета прогнозируется лишь небольшое магнитное возмущение 4 баллов мощностью — 26 августа.

В первом месяце осени геомагнитных штормов также не ожидается, но прогнозируется двухдневное небольшое возмущение 4 баллов – 12-13 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.