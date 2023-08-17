Сонце усе в плямах: чи чекати на магнітні бурі наприкінці тижня

Найближчими днями прогнозується геомагнітна тиша, однак все може змінитись

На Сонці астросиноптики помітили безліч плям, які дедалі стають більшими та потенційно небезпечними, хоча вже третій день поспіль світило "залишається" відносно тихим.

Як повідомляють синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень для Spaceweather, з ймовірністю 15% на світилі 17 серпня може відбутись спалах класу М, що стане причиною магнітних бур на Землі.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Водночас фахівці з Meteofor прогнозують, що протягом 17-19 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 3 балів силою.

А спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.

В останньому місяці літа прогнозується лише невелике магнітне збурення 4 балів потужністю — 26 серпня.

У першому місяці осені геомагнітних штормів також не очікується, але прогнозується дводенне невелике збурення 4 балів — 12-13 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.