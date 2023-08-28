Выброс с Солнца уже "на пороге": ждать ли землянам магнитные бури

Появился прогноз геомагнитных штормов на конец этого месяца

Почти все дни последнего летнего месяца пролетели без сильных магнитных бурь. По прогнозам астросиноптиков, такая геомагнитная "тишина" продержится до конца августа.

Как сообщается на сайте Spaceweather, выброс корональной массы, вылетевший с Солнца в минувшие выходные, хоть и представляет угрозу, но он прилетит на Красную планету — Марс. Удар может вызвать полярное ультрафиолетовое сияние и разрушить небольшую часть марсианской атмосферы. Поэтому для Земли он безвреден.

Согласно данным на сайте Meteofor, в течение 28-30 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 2 баллов силой.

28 августа геомагнитное колебание 2 балла мощностью ожидается в 12:00 и 21:00. На следующий день — с 0:00 до 12:00, а затем возобновится в 21:00 и продержится в 0:00 в среду.

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras публикуют график геомагнитных штормов в конце августа и на часть сентября.

29-31 августа магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии покоя.

А в первом месяце осени, а именно 14 сентября, произойдет небольшое магнитное возмущение 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об исследовании ученых о том, влияет ли солнечная активность на погоду на примере Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.