Викид з Сонця вже "на порозі": чи чекати землянам на магнітні бурі

З'явився прогноз геомагнітних штормів на кінець цього місяця

Майже всі дні останнього літнього місяця пролетіли без сильних магнітних бур. За прогнозами астросиноптиків, така геомагнітна "тиша" протримається до кінця серпня.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, викид корональної маси, що вилетів з Сонця минулими вихідними, хоч і є загрозою, але він прилетить на Червону планету — Марс. Удар може викликати ультрафіолетове полярне сяйво та зруйнувати невелику частину марсіанської атмосфери. Тож для Землі він нешкідливий.

Згідно з даними на сайті Meteofor, протягом 28-30 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 2 балів силою.

28 серпня геомагнітне коливання 2 балів потужністю очікується о 12:00 та 21:00. Наступного дня — з 0:00 до 12:00, а потім поновиться о 21:00 і протримається в 0:00 у середу.

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras публікують графік геомагнітних штормів наприкінці серпня та на частину вересня.

29-31 серпня магнітосфера нашої планети знаходитиметься у стану спокою.

А у першому місяці осені, а саме 14 вересня, відбудеться невелике магнітне збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дослідження вчених щодо того, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.