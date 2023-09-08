Выброс с Солнца может скоро добраться до Земли: когда ждать магнитных бурь

Ученые спрогнозировали график геоактивности на светиле

Астросиноптики предупреждали о группе пятен на Солнце, которые очень быстро растут и могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Одно из таких пятен, AR3425, недавно взорвалось и в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ).

Как говорят специалисты по Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA) для Spaceweather, обломки от взрыва категории М2 (мощные), возможно, направляются к Земле.

Между тем, астросиноптики с сайта Meteoprog говорят, что в течение 8-10 сентября не произойдет ни одной магнитной бури, лишь небольшое геомагнитное возмущение.

В то же время сайт Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь в сентябре и начале октября.

Во второй декаде первого осеннего месяца астросиноптики предупреждают о геомагнитном возмущении 4 баллов — 15 сентября.

А третьей части месяца возобновятся еще 2 возмущения — 23 и 29 сентября.

Октябрь для землян начинается с геоактивности на планете. 1-2 и 4 октября прогнозируется небольшое магнитное возмущение 4 баллов силой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.