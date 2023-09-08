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Викид із Сонця може скоро дістатися Землі: коли чекати на магнітні бурі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонце
Сонце. Фото Фокус

Вчені спрогнозували графік геоактивності на світилі

Астросиноптики попереджали про групу плям на Сонці, які дуже швидко ростуть і можуть спровокувати магнітні бурі на Землі. Одна з таких плям, AR3425, нещодавно вибухнула і в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ).

Як кажуть фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) для Spaceweather, уламки від вибуху категорії М2 (потужні), можливо, прямують до Землі.

Тим часом астросиноптики з сайту Meteoprog кажуть, що протягом 8-10 вересня не відбудеться жодної магнітної бурі, лише невелике геомагнітне збурення.

Водночас сайт Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур у вересні та на початку жовтня.

Тож, у другій декаді першого осіннього місяця астросиноптики попереджають про геомагнітне збурення 4 балів — 15 вересня.

А третій частині місяця поновиться ще 2 збурення — 23 та 29 вересня.

Жовтень для землян починається з геоактивності на планеті. 1-2 та 4 жовтня прогнозується невелике магнітне збурення 4 балів силою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік