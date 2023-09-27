Активность на Солнце будет максимальна: названа дата, когда произойдет пик магнитной бури

Метеозависимым следует заранее подумать о своем состоянии

Астросиноптики из разных солнечных лабораторий говорят, что магнитная буря, которая уже больше 7 дней беспокоит магнитосферу Земли, будет держаться еще несколько дней.

По данным сайта отслеживания космической погоды Spaceweather, 27 сентября произойдет солнечная вспышка. Четыре из десяти групп пятен, обращенных к Земле, имеют магнитные поля смешанной полярности и расположены на взрывно близком расстоянии.

Ученые добавляют, что вероятность вспышек класса М 27 сентября составляет 40%, а класса Х – 15%.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Кроме того, как сообщают специалисты с сайта Meteoagent, геомагнитный шторм продлится 27-29 сентября. Кроме того, сегодня произойдет сверхмощная магнитная буря из других дней, до 8 баллов мощности. После того, 28 сентября, она уменьшится до 7 баллов, а на следующий день – до 6 баллов.

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