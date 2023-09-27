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Активність на Сонці буде максимальна: названо дату, коли відбудеться пік магнітної бурі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Радіо ТРЕК

Метеозалежним варто заздалегідь подумати про свій стан

Астросиноптики з різних сонячних лабораторій кажуть, що, магнітна буря, яка вже понад 7 днів поспіль турбує магнітосферу Землі, буде триматись ще кілька днів.

За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, 27 вересня станеться сонячний спалах. Чотири з десяти груп плям, які зараз звернені до Землі, мають магнітні поля змішаної полярності й розташовані на вибухово близькій відстані.

Вчені додають, що ймовірність спалахів класу М 27 вересня становиться 40%, а класу Х — 15%.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Окрім того, як повідомляють фахівці з сайту Meteoagent, геомагнітний шторм триватиме 27-29 вересня. Окрім того, сьогодні відбудеться надпотужна магнітна буря з поміж інших днів, до 8 балів потужності. Після того, 28 вересня, вона зменшиться до 7 балів, а наступного дня — до 6 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли похолодає у Києві. Температура повітря у столиці різко впаде до 1-2 градусів тепла.

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#Магнітні бурі #Графік