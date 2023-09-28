Сентябрь еще "потешит" нас магнитной бурей: какой мощности она будет

Ученые обновили график

Магнитная буря, мучающая метеозависимых людей уже который день подряд, в ближайшее время может уменьшить свое влияние на нашу планету. Астросиноптики уверены, что пик метеобуры уже прошел.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather, существует небольшая вероятность того, что выброс корональной массы (CME) может упасть на Землю сегодня. Он покинул солнце 25 сентября и "путешествует" у края магнитосферы нашей планеты.

Беглый удар, если он произойдет, повлечет за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1, то есть слабую.

А специалисты с сайта Meteoagent напоминают о графике геомагнитных штормов до конца сентября и в начале октября.

В настоящее время, 28 сентября, на нашей планете держится магнитная буря мощностью 7 баллов. А 29-30 сентября принесут уменьшение геоактивности до 6 баллов на Земле.

В начале следующего месяца, то есть в октябре, не произойдет ни магнитных бурь, ни возмущений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в октябре этого года. Метеоролог рассказал, где будут максимальные осадки.