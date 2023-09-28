Вересень ще "потішить" нас магнітною бурею: якої потужності вона буде

Вчені оновили графік

Магнітна буря, яка мучить метеозалежних людей вже який день поспіль, найближчим часом може зменшити свій вплив на нашу планету. Астросиноптики впевнені, що пік метеобурі вже пройшов.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, існує невелика ймовірність того, що викид корональної маси (CME) може упасти на Землю сьогодні. Він залишив сонце 25 вересня і "подорожує" поблизу краю магнітосфери нашої планети.

Побіжний удар, якщо він відбудеться, спричинить щонайбільше незначну геомагнітну бурю класу G1, тобто слабку.

А фахівці з сайту Meteoagent нагадують про графік геомагнітних штормів до кінця вересня та на початку жовтня.

Наразі, 28 вересня, на нашій планеті тримається магнітна буря потужністю 7 балів. А 29-30 вересня принесуть зменшення геоактивносі до 6 балів на Землі.

На початку наступного місяця, тобто у жовтні, не відбудеться ані магнітних бур, ані збурень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у жовтні цього року. Метеоролог розповіла, де будуть максимальні опади.