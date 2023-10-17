Земля страдает от магнитной бури: какова ее мощность и когда она завершится

Астросинпотики дали прогноз на октябрь

На Земле царит слабый геомагнитный шторм, не достигающий выше 5 баллов. Дополнительную угрозу для Земли может спровоцировать уже взорвавшееся солнечное пятно AR3467, которое выбросило в космос выброс корональной массы (СМЕ).

Как сообщает сайт Spaceweather, 16 октября CME вылетел в космос и он не направляется непосредственно к Земле, однако может нанести резкий удар поздно 19 октября. Если это так, то "нецелевой" CME может повлечь за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1, то есть слабую.

В то же время, ученые с астросиноптического сайта Meteoagent обнародовали график магнитных бурь почти до конца этого месяца. Следует готовиться только к одному геомагнитному возмущению.

Согласно прогнозу, только 17 октября на нашей планете прогнозируется 5-балльная буря. А вот 18-19 октября возобновится небольшое колебание 4 балла силой.

Затем в течение следующих дней на Земле будет царить геомагнитная тишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро сразу в нескольких областях выпадет мокрый снег. Синоптики спрогнозировали, когда украинцам ждать ухудшения погодных условий.