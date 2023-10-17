Земля потерпає від магнітної бурі: яка її потужність та коли вона завершиться

Астросинпотики дали прогноз на жовтень

На Землі панує слабкий геомагнітний шторм, який не сягатиме вище 5 балів. Додаткову загрозу для Землі може спровокувати сонячна пляма AR3467, яка вже вибухнула і викинула у космос викид корональної маси (СМЕ).

Як повідомляє сайт Spaceweather, 16 жовтня CME вилетів у космос і він не прямує безпосередньо до Землі, однак може завдати різкого удару пізно 19 жовтня. Якщо це так, то "нецільовий" CME може спричинити незначну геомагнітну бурю класу G1, тобто слабку.

Водночас вчені з астросиноптичного сайту Meteoagent оприлюднили графік магнітних бур майже до кінця цього місяця. Варто готуватись лише до одного геомагнітного збурення.

Згідно з прогнозом, лише 17 жовтня на нашій планеті прогнозується 5-бальна буря. А от 18-19 жовтня поновиться невелике коливання 4 балів силою.

Потім протягом наступних днів на Землі пануватиме геомагнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром відразу в кількох областях випаде мокрий сніг. Синоптики спрогнозували, коли українцям чекати на погіршення погодних умов.