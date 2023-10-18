Следует готовиться к новой головной боли: когда Землю охватит магнитная буря

Следует ожидать новых возмущений

Недавно на Земле происходил геомагнитный шторм, вызванный солнечным пятном AR3467. Он ненадолго стих, однако в ближайшие дни возобновит свои силы.

Как говорится на астросиноптическом сайте солнечной и космической погоды Meteoagent, магнитная буря не будет превышать 5 баллов мощности и будет держаться она два дня. Метеозависимым следует подготовиться заранее.

Согласно данным, она пошла на убыль 18 октября. Но по обновленной информации влияние бури будет продолжаться 19-20 октября. И только 21 октября она сменится небольшим геомагнитным возмущением 2 баллов мощности.

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна.