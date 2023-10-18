Варто готуватись до нового головного болю: коли Землю охопить магнітна буря

Варто чекати на нові збурення

Нещодавно на Землі відбувався геомагнітний шторм, який був викликаний сонячною плямою AR3467. Він ненадовго стих, однак найближчими днями поновить свої сили.

Як мовиться на астросиноптичному сайті сонячної й космічної погоди Meteoagent, магнітна буря не сягатиме вище 5 балів потужності й триматиметься вона два дні. Метеозалежним варто підготуватись заздалегідь.

Згідно з даними, вона пішла на спад 18 жовтня. Але за оновленою інформацією вплив бурі триватиме 19-20 жовтня. І лише 21 жовтня вона зміниться на невелике геомагнітне збурення 2 балів потужності.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна.