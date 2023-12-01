Солнце достигло пика: когда сила магнитной бури на Земле уменьшится

Начинается новый сезон непогоды

Геомагнитный шторм, пик которого уже бушует на нашей планете, вызвал полярные сияния. Он является следствием Каннибальского выброса корональной массы (СМЕ). Однако, кроме него, на Земле произойдут новые магнитные бури.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, буря 1 декабря бурит, беспокоит магнитосферу планеты, достигает уровня G3, то есть сильная. Через нее небо над Исландией позеленело, то есть на нем произошли полярные сияния.

А согласно графику, который обнародовал астросиноптический ресурс Meteoagent, следующий 5-балльный шторм прогнозируется 2 декабря.

После того, 3 декабря, магнитное поле Земли будет находиться в состоянии штиля, но это ненадолго. На следующий день геомагнитные колебания будут достигать 4 баллов, которые уже 5 декабря перерастут в 5-балльную бурю, но в среду и четверг (6-7 декабря) снизят свою силу до 4 баллов.

Декабрь щедр на колебания, поэтому новое возмущение предполагается 12 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода и следует ли ожидать потепления.