Сонце сягнуло піку: коли сила магнітної бурі на Землі зменшиться

Починається новий сезон негоди

Геомагнітний шторм, пік якого вже вирує на нашій планеті, спричинив полярні сяйва. Він є наслідком Канібальського викиду корональної маси (СМЕ). Однак, окрім нього, на Землі відбудуться нові магнітні бурі.

Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, буря, що вирує 1 грудня, турбує магнітосферу планети, досягає рівня G3, тобто сильна. Через неї небо над Ісландією позеленіло, тобто на ньому відбулись полярні сяйва.

А згідно з графіком, який оприлюднив астросиноптичний ресурс Meteoagent, наступний 5-бальний шторм прогнозується 2 грудня.

Після того, 3 грудня, магнітне поле Землі буде перебувати в стані штилю, однак це ненадовго. Наступного дня геомагнітні коливання сягатимуть 4 балів, які вже 5 грудня переросте у 5-бальну бурю, але у середу та четвер (6-7 грудня) зменшать свою силу до 4 балів.

Грудень щедрий на коливання, тому нове збурення передбачається 12 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, коли в Україні зміниться погода і чи варто чекати на потепління.